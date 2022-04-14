مصدر يُجيب لمصراوي: لماذا قرر الأهلي تأجيل التجديد لرباعي الفريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر سبب إرجاء مسؤولو جهاز الكرة والتعاقدات بالنادي الأهلي، ملف تمديد عقود أربعة لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم إلي حين الانتهاء من الارتباطات المتتالية ما بين المشاركة في البطولات محليًا وقاريًا.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي إن رباعي الفريق ياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمود وحيد ومحمد محمود تنتهي عقودهم مع النادي في نهاية الموسم القادم ـ أي في صيف 2023ـ وعلي الرغم من السياسة المتبعة داخل النادي بتمديد عقود اللاعبين مبكرًا إلا انه هذه المرة تم تأجيل حسم هذا الملف.

وأضاف المصدر:"الأهلي يرحب من الآن باستمرار اللاعبين الأربعة ومع وجود وقت مناسب سيتم الجلوس مع كل لاعب بشكل منفرد لمعرفة مطالبه نظير التجديد".

وأتم المصدر ذاته:"رباعي الفريق أيضًا لا يمانعون التجديد للفريق وبالتالي هناك رغبة مشتركة بين الطرفين وينتظر أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الوقت المناسب فقط لحسم هذا الملف الذي أصبح فعليًا في حوزة شركة الكرة التي حصلت علي ملف الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين".