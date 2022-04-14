لايبزيج يجتاز أتالانتا بثنائية ويبلغ المربع الذهبي للدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

واصل لايبزيج الألماني مغامرته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تأهل للدور قبل النهائي في المسابقة القارية، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه أتالانتا الإيطالي، اليوم الخميس، في إياب دور الثمانية بالبطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين يوم الخميس الماضي في ألمانيا، انتهت بتعادل الفريقين 1 / 1، ليظفر لايبزيج بورقة الترشح للمربع الذهبي في البطولة، عقب فوزه 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تقمص الفرنسي كريستوفر نكونكو دور البطولة في المباراة، التي جرت على ملعب (جيويس) في إيطاليا، بعدما أحرز هدفي الفريق الألماني في الدقيقتين 18 و87 من ركلة جزاء على الترتيب.

وفي الدور قبل النهائي، ينتظر لايبزيج، الذي يحلم بالتتويج بأول لقب كبير في تاريخه، ملاقاة الفائز من مواجهة سبورتينج براجا البرتغالي وجلاسجو رينجرز الأسكتلندي.