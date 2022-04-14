الامارات | مبخوت ينعش آمال الجزيرة في دوري أبطال آسيا بهدف من ذهب

شكرا لقرائتكم خبر عن مبخوت ينعش آمال الجزيرة في دوري أبطال آسيا بهدف من ذهب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنعش فريق الجزيرة حظوظه في التأهل للدور الثاني من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه الثمين على منافسه مومباي سيتي الهندي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من المنافسة.

وسجل مهاجم الجزيرة، علي مبخوت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40 من علامة الجزاء ليمنح فريقه أول ثلاث نقاط في مشوار المنافسة، بعد أن كان قد خسر أمام القوة الجوية العراقي 1-2، والشباب السعودي صفر-3.

واستبسل خط دفاع ممثل الإمارات ومن خلفهم الحارس علي خصيف أمام الهجمات المتتالية لفريق مومباي الذي خاض معظم فترات الشوط الثاني في منطقة الجزيرة.

وهي المباراة الأولى التي يخرج فيها "فخر أبوظبي" بشباك نظيفة، بعد ان استقبلت شباكه 5 أهداف في مواجهتين بواقع هدفين أمام القوة الجوية و3 في لقاء الشباب.

وستجدد المواجهة بين الفريقين يوم الاثنين القادم على ذات الملعب ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

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