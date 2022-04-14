شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى ومحمد إبراهيم على رأس قائمة سيراميكا لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا قائمة الفريق لمواجهة فيوتشر المقرر إقامتها غدا الجمعة، في التاسعة والنصف مساءً على ملعب المقاولون العرب، ضمن الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري.

وضمت القائمة 22 لاعباً، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: وليد عبد المنعم - سيف تقا - خالد صبحي - محمود البدري - عبد الله محمود - أحمد محسن - علاء عطا - مصعب البطاط.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل - كوامي بونسو - بلال السعيداني - محمد حسن - محمد توني - إيفانز منساه - وينفول كوابينا - شريف دابو- مصطفى ميسي.

خط الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي.

وقاد هيثم سعبان سيراميكا في الموسم الحالي في 13 مباراة فاز في لقائين وتعادل خلال 8 مباريات وخسر 3 مواجهات ويحتل الفريق معه المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة.

ونجح هيثم شعبان في قيادة سيراميكا للفوز على الإسماعيلى 2 / 1 والبنك الأهلى 1 / 0 بينما خسر أمام فاركو والزمالك وإيسترن كومبانى بهدف نظيف وتعادل أمام المحلة والمقاصة وإنبى سلبيا بينما تعادل مع المصرى والجونة وسموحة بهدف لمثله ومع الاتحاد السكندرى 4 / 4 والمقاولون العرب 2 / 2.

وبعد مرور 13 جولة يعد فريق سيراميكا أكثر الفرق تحقيقا للتعادل برصيد 8 مباريات، حيث يحتل المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 14 نقطة بعد أن خاض 13 مباراة فاز في مباراتين وخسر 3 مباريات.

ويأتي في المركز الثانى بين قائمة الفرق الأكثر تحقيقا للتعادل منذ انطلاق الموسم الجديد المصرى البورسعيدى برصيد 7 مباريات بالتساوى مع فريق غزل المحلة.

صعد سيراميكا إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى العام برصيد 14 نقطة جمعهم من الفوز في مباراتين والتعادل في 8 مباريات والخسارة في 3 مواجهات ونجح لاعبوه في تسجيل 12 هدفا بينما سكنت شباكهم 13 هدفا.