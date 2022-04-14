شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، وكابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء المغربي، الذي يعقد في الرابعة والنصف عصر غد الجمعة، باستاد الأهلي we السلام ، ويتحدث موسيماني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي عن رؤيتهما للمباراة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي.

وقام وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بزيارة ملعب الأهلي والسلام قبل مباراة الفريق الأحمر ضد الرجاء المغربي بعد غد السبت في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص وفد الكاف على معاينة الملعب والمدرجات وغرفة المراقبة وغرف خلع الملابس للتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة للسلامة الأمنية، لاسيما وأن المباراة ستشهد حضور 20 ألف مشجع من جماهير الأهلي.

وركز بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على رفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى على هامش تحضيراته لمواجهة الرجاء المغربى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، من أجل تجهيز لاعبيه بدنيا قبل هذه المواجهة الصعبة والتى يرغب الفريق الأحمر فى حسمها بنتيجة إيجابية قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب.

وشهدت تدريبات الأهلى زيادة الجرعة البدنية للاعبين من أجل رفع كفاءتهم البدنية، التى شهدت تأثرها بعض الشىء فى الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات، لذلك وضع الجهاز الفنى برنامجا بدنيا للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل قبل موقعة الرجاء المغربى.

وشهد مران الأهلى أمس الأربعاء خوض اللاعبين جانبًا مكثفًا من التدريبات البدنية فى بداية المران الجماعى، الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، اللاعبين فى فقرات بدنية متنوعة بالكرة لمدة 30 دقيقة فى بداية المران.