شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شباب اليد على الدنمارك 32/30 فى بطولة Tibby الدولية بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شباب كرة اليد مواليد 2002 على نظيره الدنماركي بنتيجة 32/30 فى بطولة Tibby الدولية بفرنسا وبذلك يتلقي منتخب الشباب مع الفائز من لقاء فرنسا والنرويج السبت المقبل.

تأتى مشاركة منتخبنا الوطنى للشباب ببطولة Tibby الدولية فى فرنسا ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض منافسات بطولة أفريقيا للشباب و المقرر إقامتها خلال شهر أغسطس من العام الجارى 2022 .

خاض منتخب الشباب مبارتين ودياتين مع منتخب المجر فى المجر و خاض الفريق الوطنى دورة دولية ودية بالقاهرة بمشاركة مصر و رومانيا و البحرين و كل هذه المباريات القوية امام منتخبات التصنيف الأول عالميا لاكتساب الخبرات و الاحتكاك الدولى المطلوب للاعبى منتخبنا الوطنى.

تضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب فى بطولة Tibby : محمود العدل عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة و صابر حسين مدير فنى و عمرو خليفة مدرب عام و كابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و محمد درنكى مدير ادارى و الدكتور ماجد مدحت اخصائى علاج طبيعى، بالإضافة إلى 16 لاعبا.