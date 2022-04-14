شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم أهلاوي.. علاء ميهوب... السايس غير مركزه من الجناح إلى وسط الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك الأهلي عبر تاريخه العديد من النجوم الذين دافعوا عن قميصه وكانت لهم مسيرة حافلة مع قطب القاهرة ونادي القرن الأفريقي، ورغم ابتعادهم عن الملاعب إلا أن مسيرتهم المضيئة داخل جدران قلعة الجزيرة لا تزال محفورة في سجل الإنجازات والشرف بقميص الأهلي.

نستعرض على مدار شهر رمضان مسيرة نجم كروي من اللاعبين أصحاب المسيرة المضيئة مع الأهلي ومن ساهموا في تحقيق نجاحات كبيرة مع الفريق الأحمر على المستوى المحلي والقاري وصنعوا تاريخا مشرفا في فترة تواجدهم مع الأهلي.

نجم اليوم هو علاء ميهوب لاعب الأهلي السابق في حقبة الثمانينات (الجيل الذهبي)، حيث أنه من مواليد 19 يناير 1962، وهو لاعب كرة قدم ويعتبر من أفضل لاعبى خط الوسط الذين انجبتهم ملاعب الكرة المصرية عامة والأهلى خاصة.

بدأ علاء ميهوب مشواره مع الكرة في نادي الحوامدية لكنه لم يمكث به طويلاً حيث التقطته عيون النادي الأهلي الخبيرة وضمته علي الفور لصفوف الناشئين في عام 1974 ليبدأ مشواره الرياضي الحقيقي داخل القلعة الحمراء.

بدأ حياته الكروية جناحاً أيسر وهو المركز الذي يستريح للعب فيه إلا أن الكابتن السايس مدرب فريق 14 سنة آنذاك نصحه بتغيير مركزه ليلعب في وسط الملعب ليظهر مجهوده في الملعب، وفرض موهبته الكروية وأجاد وازداد بريقاً بمشاركته مع منتخب الناشئين الذي مثل مصر في بطولة كأس العالم بأستراليا عام .1981

جاءته فرصة الانضمام للفريق الأول عام 1982 عندما استعان به فؤاد شعبان وبعض الناشئين مثل طاهر أبوزيد ومحمود صالح وكانت أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول في 10 فبراير عام 1982 أمام بورفؤاد في كأس مصر وفاز الأهلي 1/صفر وتألق علاء ميهوب رغم غياب النجوم وانفتح الطريق أمامه وأصبح من العناصر الأساسية في الفريق الأول وأثبت كفاءته الفنية العالية وقدراته الهجومية وجدارته.

ساهم ميهوب مع الأهلى في تحقيق العديد من البطولات المحلية والأفريقية، ويمتاز علاء ميهوب كصانع العاب ماهر كما أنه يمتاز عن معظم لاعبى مركزه (خط الوسط) في قدرته الفائقة على احراز الأهداف فقد احرز علاء ميهوب 11 هدفا الأهلى في بطولات الأندية الأفريقية، وهو رقم لم يحققه مهاجمون كثيرون.

كما أحرز علاء ميهوب العديد من الأهداف المحلية المؤثرة في احراز البطولات. ، ويعد أشهر أهدافه مع الأهلي هدفه في مرمى المصري البور سعيدى في نهائى كأس مصر 1984 في الوقت بدل الضائع وكان المصري متقدما بهدف للاشئ مما اتاح الفرصة لاقتناص الكأس حيث تمكن الأهلى من الفوز بعد ذلك 3/1 في الوقت الاضافى.

وكذلك هدفه في مرمى الزمالك في ختام الدورى العام 88 - 1989 م، عندما احرز هدف المباراة الوحيد الذي لولاه ما فاز الأهلى بالدورى ذلك الموسم.

وكان ميهوب ضمن قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العالم 1990 في إيطاليا، إلا أنه لم يلعب في أية مباراة بالمونديال.