شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة من التدريبات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدا الجمعة.ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته بعد غد السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري.

وشارك الإيفواري رزاق سيسيه والمغربي محمد أوناجم ثنائي الفريق في التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بعدما خاضا تدريبات تأهيلية أمس الأربعاء بالجري حول الملعب بجانب أداء تدريبات خاصة بالكرة، في إطار البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للفترة المقبلة.

وأدى محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران الفريق اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

يأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب من إجهاد عضلي عقب مشاركته في لقاء فاركو الأخير بمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الاطمئنان على محمد عبد الغني قبل خوض اللاعب لتدريبات الجري الخفيف بالكرة في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له.

فيما عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل تدريب اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين في حضور معاونيه، في العديد من النقاط الفنية الخاصة باللقاء السابق أمام فاركو وخطة الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة، وطالب المدير الفني اللاعبين بالتركيز و التعلم من الأخطاء التي وقعوا فيها لعدم تكرارها، وشرح فيريرا بعض النقاط الفنية التي ينوي تنفيذها خلال التدريب.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة عشرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.