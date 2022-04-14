الإدعاء يوجه اتهامات "القتل العمد" لفريق مارادونا الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

وجه مكتب المدعي العام اتهامات ضد الفريق الطبي، الذي كان مكلفا بعلاج أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا، وذلك بعد مرور ما يقرب من 18 شهرًا على وفاته .

وتم اتهام الفريق الطبي بعلاج مارادونا بشكل خاطيء، حيث يواجه ثمانية متهمين تهما بالقتل العمد والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 25 عامًا، حال ثبوت إدانتهم.

وتم توجيه الاتهام الذي أعلن عنه في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إلى ليوبولدو لوك، طبيب مارادونا الشخصي، والطبيبة النفسية أوجستينا كوزاكوف بالإضافة إلى أخصائي نفسي وطبيب آخر، والمنسق الطبي للتأمين الصحي وثلاث ممرضات.

في المقابل، أنكر المتهمون الثمانية التهم المنسوبة إليهم.

وتوفي مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا في مسكن خاص شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في 25 نوفمبر 2020، بعد أسابيع قليلة من خضوعه لعملية جراحية في المخ .

وبحسب المحققين، فقد ارتكبت أخطاء جسيمة في الرعاية المنزلية لمارادونا، الفائز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين عام 1986 بالمكسيك، والذي كان في حالة صحية سيئة.