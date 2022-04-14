"بعد حل أزمة جواز السفر".. حركاس يلحق ببعثة الرجاء استعدادًا للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت تقارير مغربية، اليوم الخميس، أن جمال حركاس لاعب فريق الرجاء توجه اليوم الخميس إلى القاهرة للحاق ببعثة فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي.

ومن المقرر أن يحل الرجاء ضيفًا على الأهلي في تمام العاشرة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب ما زعمته صحيفة "البطولة" فإن حركاس في طريقه إلى القاهرة بعد حل أزمة جواز السفر الخاص به.

وكان اللاعب قد تعذر سفره رفقة بعثة الفريق المغربي التي وصلت إلى القاهرة مساء الثلاثاء الماضي بعد انتهاء مدة صلاحية جواز سفره.

جدير بالذكر أن الأهلي إلى منافسات ربع النهائي بعدما حل وصيفا في المجموعة الأولى، بينما تصدر الرجاء جدول المجموعة الثانية.