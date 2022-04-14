كرة يد.. قرعة سهلة للأهلي والزمالك في كأس الكؤوس الافريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

أجريت قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد مساء اليوم الخميس والتى ستقام في دولة النيجر الشهر المقبل والتي يشارك فيها من مصر الأهلي والزمالك.

جاء الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كل من:

الأهلي وفاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي.

بينما جاء فريق اليد للزمالك على رأس المجموعة الثانية للبطولة والتي تضم: جي إس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجري.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 8 إلى 20 من شهر مايو المقبل في دولة النيجر.