"شاركوا في السوبر".. الرجاء يفتقد 3 لاعبين أمام الأهلي في مباراة السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت تقارير مغربية، اليوم الخميس، أن هناك 3 لاعبين سبق لهم اللعب مع الرجاء ضد الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي في نسخته الأخيرة سيغيبون عن مباراة السبت المقبل.

ومن المقرر أن يحل الرجاء ضيفًا على الأهلي، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد التقى مع الرجاء في مباراة السوبر الأفريقي بعدما تُوج الأحمر بلقب دوري الأبطال، بينما حصد الفريق المغربي لقب الكونفدرالية، وحسمت ركلات الترجيح حينها لقب السوبر لصالح الأهلي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "البطولة" المغربية، فإن هناك 3 لاعبين سيغيبون عن الرجاء أمام الأهلي وهم عبد الإله الحافيظي الذي انتقل إلى نادي الحزم السعودي، محمود بنحليب الذي تم فسخ عقده من طرف واحد قبل أن ينتقل إلى أهلي بنغازي الليبي، وزكرياء الوردي بداعي الإصابة.

جدير بالذكر أن الأهلي إلى منافسات ربع النهائي بعدما حل وصيفا في المجموعة الأولى، بينما تصدر الرجاء جدول المجموعة الثانية.