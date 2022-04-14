قراءة في بيان الأهلي.. البند الرابع محل نقاش والخامس مخالف للوائح فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

خرج الأهلي ببيان مساء أمس الأربعاء، وجه من خلاله 5 مطالب لاتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، وذلك بخصوص ما أسماه "الأخطاء التحكيمية، التي تهدر حقوق الأندية".

وحدد النادي في خطابه خمسة طلبات جاءت على النحو التالي:

- الإعلان عن خطوات واضحة لتطوير منظومة التحكيم على أسس احترافية متكاملة.

- دراسة اقتراح باستقدام أحد خبراء التحكيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم من أصحاب التاريخ الكبير، يقوم بإلقاء المحاضرات العلمية ومعايشة الحكام المصريين فترات طويلة للارتقاء بهم ومتابعة أدائهم وفق خطة زمنية.

- الحفاظ على هيبة الحكام المصريين ومنحهم المقابل المالي المناسب الذي يليق بهم ويدفعهم للمزيد من التركيز في عملهم.

- أحقية النادي في سماع ما يجري في غرفة الـVAR أثناء الحالات التحكيمية التي تثير الجدل، وذلك استنادًا إلى أن بروتوكول الـVAR لم ينص على عدم السماح للأندية بذلك.

- إسناد مباريات الأهلي التي سيقوم بإبلاغ اتحاد الكرة بها ابتداءً من المباراة القادمة إلى حكام أجانب مشهود لهم بالكفاءة، ومن الفئة الأولى على مستوى العالم.

لكن هل من حق الأهلي التوجه بهذه المطالب؟

بخصوص البنود الثلاثة الأولى، فهي تبدو عادية ويمكن أن يتم طرحها في إطار الحرص على تطوير اللعبة، لكن الجدل الذي أثير كان يتعلق بالبندين الرابع والخامس على الترتيب.

البند الرابع

ناقشت عدة دول حول العالم إمكانية السماح بعرض لقطات حكم الفيديو بالمساعد بالفعل، ومنهم من قام بالفعل بتطبيق الأمر.

في الدوري الأمريكي تمت إذاعة تسجيل صوتي للحوار الذي دار بين حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد في اللقطات التي تشهد إعادة.

وفي فرنسا قامت إدارة التحكيم بالكشف عن بعض النقاشات التي درات بين الحكام وغرفة حكم الفيديو المساعد خلال مباريات الدوري الفرنسي.

جاء ذلك الأمر بعرض 7 لقطات من مباراتين أمام رجال الصحافة في أكتوبر من العام الماضي.

وقام الاتحاد الإنجليزي في مارس من العام الماضي أيضا بالإعلان عن تفكيره في إمكانية السماح بعرض أصوات الحكام.

وقال رئيس الاتحاد الإنجليزي، مارك بلينجهام، إن الكشف عن عرض أحاديث الحكام مع غرفة حكم الفيديو المساعد سوف يساعد على تبديد الغموض بشأن القرارات.

المجلس الدولي لكرة القدم (ايفاب) المسؤول عن تعديل قوانين اللعبة، أجل خلال الموسم الماضي اتخاذ قرار بشأن إمكانية إذاعة نقل حي لصوت الحكام كما يحدث في رياضة الرجبي والكريكت.

لكن الاتحاد الدول لكرة القدم قال في وقت سابق أن هناك "فوائد" من وراء إذاعة نقل صوتي مباشر خاص بالحكام لكن الأمر محل مزيد من النقاش، مع (ايفاب).

وقام (ايفاب) بمناقشة هذا الأمر بالفعل في مارس 2021، ولم يتم إصدار قرار نهائي في الأمر بعد.

البند الخامس

خالف البند الخامس في بيان الأهلي اللائحة التنظيمية الخاصة بإدارة التحكيم في الاتحادات الأعضاء الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتقول المادة 12 الخاصة بتعيين الحكام، في البند الأول منها: "يعد تعيين حكام المباراة جزءًا أساسيًا من تطوير التحكيم ويجب إدارته بالتعاون مع لجنة الحكام وقسم التحكيم في الاتحاد العضو المعني. لا يجوز لأي ناد أو دوري أو أي هيئة أخرى من الاتحاد العضو التدخل في عملية التعيين الرسمي للمباراة."

وبالتالي فإن تدخل الأهلي كناد أو رابطة الدوري في اختيار لجنة الحكام من أجل إدارة المباريات يعد مخالفة للوائح الاتحاد الدولي المنصوص عليها بشكل رسمي، بالرغم من أن هذا الأمر يحدث بانتظار في الكرة المصرية من مختلف الأندية على مدار سنوات دون اتخاذ قرار نهائي فيه من أجل منعه.