الامارات | تصريح صادم من سيميوني عن غوارديولا.. وهذه نصيحته إلى ريال مدريد!

شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح صادم من سيميوني عن غوارديولا.. وهذه نصيحته إلى ريال مدريد! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد نظيره الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد المباراة المثيرة التي جمعتهما، الأربعاء، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا وأسفرت عن تأهل الفريق الإنجليزي بالتعادل خارج أرضه سلباً مستفيداً من الفوز بهدف نظيف في مانشستر.

وقال سيميوني عن غوارديولا خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: "إن الأشخاص اللبقون أذكياء دوما ويمكنهم أن يمدحوك بازدراء أما الأشخاص الذين لديهم حصيلة لغوية قليلة ليسوا أغبياء"، في إشارة إلى الطريقة التي يتحدث فيها غوارديولا بشيء من الاستعلاء خلال المؤتمرات الصحافية.

وعن المباراة التي أقيمت في "ميترو بوليتانو"، قال: "الجماهير قدمت دعما هائلا على مدار المباراة ورغم السقوط واصلوا التشجيع.. لدي مشاعر مضطربة بخصوص المباراة، أريد دائما الفوز بأي طريقة واليوم حاولنا على المرمى في أكثر من مناسبة".

وعلق على طرد فيليبي، قائلا: "لقد كان بعيدا جدا لدرجة أنني لا أعرف ما حدث، أخبرني الحكم أنه دهس فيل فودين، لكني لم أر شيئًا".

وبسؤاله عن شغب ما بعد المباراة في غرف خلع الملابس، رد سيميوني: "لم أر ذلك، بقيت مع لاعبي فريقي أتلقى دعم الجماهير وعندما صعدت الدرج لم يكن هناك أحد".

ورداً على سؤال أحد الصحافيين حول نصيحته لريال مدريد في نصف النهائي حين يقابل مانشستر سيتي، قال سيميوني: "أنا؟ أعطيهم بعض النصائح في دوري أبطال أوروبا؟ سيكون ذلك عدم احترام".

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