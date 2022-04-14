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ماهو موعد مباراة وفاق سطيف والترجي في دوري أبطال أفريقيا ؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف فريق وفاق سطيف الجزائري يوم الجمعة نظيره الترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

 

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة 22 أبريل/نيسان في تونس على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

 

يلتقي فريق وفاق سطيف الجزائري مع الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 بملعب 8 ماي يوم الجمعة 15 أبريل/نيسان 2022.

 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة، 1 ليلاً بتوقيت أبوظبي.

 

تستحوذ قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021-2022.

 

ومن المقرر أن تعلن القناة خلال ساعات عن القناة الناقلة للمباراة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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