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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماهو موعد مباراة وفاق سطيف والترجي في دوري أبطال أفريقيا ؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022
متابعات_الخليج 365
يستضيف فريق وفاق سطيف الجزائري يوم الجمعة نظيره الترجي التونسي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة 22 أبريل/نيسان في تونس على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.
يلتقي فريق وفاق سطيف الجزائري مع الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 بملعب 8 ماي يوم الجمعة 15 أبريل/نيسان 2022.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة، 1 ليلاً بتوقيت أبوظبي.
تستحوذ قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021-2022.
ومن المقرر أن تعلن القناة خلال ساعات عن القناة الناقلة للمباراة.