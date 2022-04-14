شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مثيرة فى اليوم الأول لدورة الخليج 365 الرمضانية بنادى الصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، مساء الأربعاء، فعاليات اليوم الأول من دورة ”الخليج 365” الرمضانية لكرة القدم السنوية، على ملاعب نادى الصيد بالدقى، بمشاركة جميع الزملاء بالجريدة.

الدورة الرمضانية يشارك فيها 16 فريقا من الزملاء الصحفيين بالأقسام المختلفة للجريدة وبينهم فريق أبوحتة راعى البطولة.

ويشارك في البطولة 16 فريقا هي: الأبطال، والعائدون، وباريس والإسبانى، ومو حوادث، والنسور، والنجوم، وحياة كريمة، والأخبار، وتروجان، والكبير أوى، والجمهورية الجديدة والبرنس، وأبوحتة، ومان 7، وتوك شو. وجاءت نتائج اليوم الأول للدورة كالتالي .. أبو حتة 5 × 2 مان 7 الكبير أووى 0 × 1 الأبطال الاخبار 0 × 3 تروجان العائدون 0 × 0 توك شو الجمهورية الجديدة 1 × 0 البرنس النجوم 9 × 1 حياة كريمة باريس 5 × 0 موحوادث الاسبانى 0 × 0 النسور

وافتتح الدورة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365 وقيادة التحرير بالمؤسسة ومسئولو شركة أبو حتة راعى البطولة.

ولفت الأنظار الحضور الكبير للاعبين وأسرهم، والذين أشادوا بالأجواء التى وفرتها إدارة المؤسسة ودعم واهتمام إدارة نادى الصيد برئاسة عبد الله غراب ونائبه أشرف محرم ومجلس الإدارة.

وأجريت قرعة دورة ”الخليج 365” الرمضانية العاشرة لكرة القدم والتى يستضيفها نادى الصيد بالدقى خلال الفترة من 10 إلى 25 رمضان، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص وقيادات التحرير بالمؤسسة.

ورصدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية، برعاية شركة أبو حتة للسيارات، جوائز قيمة للفائزين بلقب البطولة فى النسخة الجديدة، ووعدت بتوفير كل احتياجات الفرق وتذليل كل العقبات اللازمة لإنجاح الدورة الرمضانية.