شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. منى عبد الكريم نجمة الطائرة: هوايتى القراءة وبحب فاتن حمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبة من البطولات والألقاب التى حققتها، وتظهر من خلاله الاهتمام بحياتها الشخصية وهواياتها، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى منى عبد الكريم نجمة الكرة الطائرة السابقة بالنادى الأهلى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

القراءة وتعلم أى شىء جديد ينمى شخصيتى.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

فيليه بوافر وحمام محشى.

من نجمك المفضل ؟

أحمد زكى.

من مطربك المفضل ؟

فيروز وفريد الأطرش.

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

مذيعة وبالفعل حققت أمنيتى.

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لا ولا أنصح باستخدام العنف لأن العنف لا يولد إلا العنف.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

فاتن حمامة.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الكاجوال.