شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى قبل مواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على رفع الحمل البدنى للاعبى الأهلى على هامش تحضيراته لمواجهة الرجاء المغربى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، من أجل تجهيز لاعبيه بدنيا قبل هذه المواجهة الصعبة والتى يرغب الفريق الأحمر فى حسمها بنتيجة إيجابية قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الإياب.

وشهدت تدريبات الأهلى زيادة الجرعة البدنية للاعبين من أجل رفع كفاءتهم البدنية، التى شهدت تأثرها بعض الشىء فى الفترة الماضية بسبب ضغط المباريات، لذلك وضع الجهاز الفنى برنامجا بدنيا للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل قبل موقعة الرجاء المغربى.

وشهد مران الأهلى أمس الأربعاء خوض اللاعبين جانبًا مكثفًا من التدريبات البدنية فى بداية المران الجماعى، الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، اللاعبين فى فقرات بدنية متنوعة بالكرة لمدة 30 دقيقة فى بداية المران.