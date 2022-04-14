شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يوقع عقود تدريب المنتخب الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد الكرة جلسة مع إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر، الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة كل بنود العقد وكذلك التوقيع، بجانب حسم ملف الجهاز المعاون للمدير الفنى فى المرحلة المقبلة.

ونفى اتحاد الكرة الأنباء التى ترددت مؤخرا حول اعتذار إيهاب جلال عن تدريب المنتخب، مؤكدا أن الأخير متمسك بالحصول على فرصته فى تدريب الفراعنة.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعيين إيهاب جلال المدير الفنى لبيراميدز، مديراً فنياً للمنتخب الوطنى، خلفاً للبرتغالى كارلوس كيروش الذى رحل مؤخراً عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق فى التأهل لكأس العالم 2022.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطنى بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.

ويكثف مسئولو نادى بيراميدز من جهودهم لتعيين مدير فنى جديد خلفا لإيهاب جلال المدير الفنى الحالى، بعد الإعلان عن تعيينه مديرا فنيا لمنتخبنا الوطنى.