الامارات | مدرب المنتخب يزور نادي العين.. ويؤكد: الأكثر جاهزية سينضم إلى "القائمة"

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب يزور نادي العين.. ويؤكد: الأكثر جاهزية سينضم إلى "القائمة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، بزيارة إلى نادي العين حيث تابع حصة تدريبية، وذلك بهدف الاطمئنان على لاعبي المنتخب من العين، ومتابعتهم. وقال أروابارينا في تصريح صحافي إن الهدف من زياراته للأندية في الوقت الحالي هو لتعزيز التواصل، وتبادل المعلومات الخاصة بجاهزية اللاعبين من خلال تفعيل نظام التقارير المتبادلة ما بين اتحاد الكرة والأندية، مع التزام الجهاز الفني للمنتخب بتجهيز تقارير خاصة بدوليي كل نادٍ على حدة، بهدف إرسالها للأندية بعد كل فترة تجمع، الأمر الذي ينصب في مصلحة النادي والمنتخب على حد سواء.

ورحب عبدالله علي، مشرف الفريق الأول لكرة لقدم بنادي العين، بالأرجنتيني، أروابارينا، وطاقمه الفني المعاون، وذلك على هامش الزيارة، والتي تضمن برنامجها اجتماعاً مع الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، ومتابعة جانب من الحصة التدريبية المسائية، وفي ختام الزيارة أهدى عبدالله علي، المدرب الأرجنتيني، درع النادي التذكارية، بحضور مدير الفريق، أحمد الشامسي.

وأصاف في حديثه إلى الموقع الرسمي لنادي العين: "فترة تواجد اللاعبين مع أنديتهم أطول من بقائهم مع المنتخب، إذ يتعامل مدرب النادي مع اللاعب الدولي على نحو متواصل، في حين يتم استدعاء اللاعب للمنتخب خلال فترة قصيرة لا تتعدى العشرة أيام وأحياناً ربما نجد الرؤى مختلفة بين المدربين حول بعض اللاعبين، والواقع يؤكد أن مدرب النادي يكون على اطلاع أكبر بوضع اللاعب من مدرب المنتخب، ولكن يبقى الهدف واحد ونحتاج لتعزيز قوة الدوري من الناحيتين البدنية والفنية، وهذا الأمر يتطلب تضافر جهود جميع أعضاء المنظومة وتشجيع الجماهير والتعامل باحترافية أكبر من اللاعبين".

واختتم: "أحرص على متابعة جميع اللاعبين ولا توجد أماكن في التشكيلة محجوزة بأسماء لاعبين معينين لأننا نحتاج للمنافسة القوية بين الجميع دوليين وغير دوليين، والأكثر جاهزية هو الذي سينضم إلى القائمة الدولية".

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