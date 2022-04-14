أربع دول تترشح لاستضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية 2023

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ترشحت كل من بلجيكا، هولندا، بولندا وويلز، لاستضافة نهائيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم المقررة العام المقبل، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، أمس الأربعاء.



ويغلق باب الترشيحات في الخامس من أكتوبر المقبل، على أن يعلن "الـ"يويفا" عن المضيف في يناير 2023.

وتقام النهائيات (مباراتا الدور نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية) بين 14 و18 يونيو 2023.

وينطلق موسم 2022-2023 (مرحلة المجموعات) من دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل، حيث يخوض كل منتخب من المستوى الأول أربع مباريات ومن ثم مباراتين في سبتمبر.

وكانت البرتغال، فازت بلقب النسخة الأولى من البطولة المستحدثة، على أرضها عام 2019 على حساب هولندا، فيما أحرزت فرنسا لقب النسخة الثانية بفوزها على إسبانيا في إيطاليا في أكتوبر الماضي.