شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الفراعنة بكأس العالم لسلاح سيف المبارزة رجال بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، غدًا، فعاليات بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة، والتى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 15 حتى 17 أبريل الجارى.

وتضم قائمة لاعبى المنتخب المصرى كلا من: أحمد السيد ومحمد السيد وأحمد السكرى ومحمد ياسين، ويرافق الفريق المدير الفنى لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة سيد سامى.

وتنطلق منافسات الفردى يوم الجمعة الموافق 15 أبريل بمشاركة 293 لاعبا، وتستمر منافسات الفردى حتى يوم السبت، ثم تبدأ منافسات الفرق يوم الأحد الموافق 17 أبريل بمشاركة 38 فريقا.

وتم إعفاء محمد السيد المصنف الـ16 عالميًا من المشاركة فى منافسات اليوم الأول، حيث إن أول 16 مصنفا على البطولة يخوضون المنافسات من دور الـ64 الرئيسى الذى تبدأ فعالياته يوم السبت.

جدير بالذكر أن سلاح سيف المبارزة المصرى يشهد طفرة تاريخية هذا الموسم، وذلك بعد تتويج فريق الشباب بذهبية بطولة العالم وتصدره للتصنيف الدولى، بالإضافة إلى حصول محمد ياسين المصنف الثانى عالميًا فى فئة الشباب على فضية بطولة العالم وتصدر محمد السيد للتصنيف الدولى للشباب.