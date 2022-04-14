شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط الزمالك لتحصين خطوط البيت الأبيض بالموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو نادى الزمالك بقوة لتأمين خطوط القلعة البيضاء قبل موسم الانتقالات الصيفية فى ظل عدم اتضاح الرؤية لأكثر من لاعب بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل فى ظل العروض التى تستحوذ على تفكير النجوم، وأبرزهم محمد أبو جبل حارس المرمى وأحمد فتوح نجم الجبهة اليسرى فى ظل التألق بأمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

ويرصد ”الخليج 365” خطط الزمالك لتأمين المراكز كالتالى:

استقرت إدارة الزمالك على تنفيذ خطة حال رحيل محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق نهاية الموسم الحالى لعدم الوصول لاتفاق معه على تجديد تعاقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى فى ظل وجود أنباء عن توقيعه لنادى النصر السعودى بداية من الموسم المقبل، خاصة فى ظل رغبة مسئولى الزمالك فى تأمين مركز حراسة المرمى، حيث قررت عودة محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق المعار هذا الموسم إلى فيوتشر، وكذلك عودة محمد صبحى المعار إلى فاركو مع وجود محمد عواد والسيد عطية، وبهذا يكون مركز حراسة المرمى فى الموسم المقبل فى أمان.

كما تسعى إدارة نادى الزمالك البحث عن لاعب سوبر لتعويض المغربى أشرف بن شرقى حال رحيله فى ظل عدم تجديده للفريق حتى الآن والمماطلة فى المفاوضات.

تدعيم الجبهة اليسرى تحسبا لرحيل فتوح.. وحمدى فى الصورة

كما يبحث مسئولو الزمالك تدعيم الجبهة اليسرى بلاعب خبرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تحسبا لرحيل أحمد فتوح الظهير الدولى خلال نفس الفترة لأحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه، حيث يراقب مسئولو الزمالك محمد حمدى ظهير أيسر بيراميدز من أجل التعاقد معه، خاصة أن عقده ينتهى مع فريقه بنهاية الموسم الحالى، بالإضافة لقناعة المسئولين الزملكاوية بإمكانيات اللاعب الفنية منذ أن كان بالمصرى البورسعيدى.