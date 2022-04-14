شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله يقترب من الانضمام لجهاز منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود فتح الله مدرب عام فريق بيراميدز من الانضمام للجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة بقيادة إيهاب جلال، حيث سيتم حسم الجهاز المعاون لإيهاب جلال خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستقر اتحاد الكرة بالتنسيق مع إيهاب جلال على استمرار محمد شوقى وعصام الحضرى فى الجهاز الجديد، بجانب استمرار الجهازين الإدارى والطبى فى المرحلة المقبلة.

وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعيين إيهاب جلال المدير الفنى لبيراميدز، مديراً فنياً للمنتخب الوطنى، خلفاً للبرتغالى كارلوس كيروش الذى رحل مؤخراً عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق فى التأهل لكأس العالم 2022.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.

ويكثف مسئولو نادى بيراميدز من جهودهم لتعيين مدير فنى جديد خلفا لإيهاب جلال المدير الفنى الحالى، بعد الإعلان عن تعيينه مديرا فنيا لمنتخبنا الوطنى.