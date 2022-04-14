شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. الأهلى يغرم رمضان صبحى ومسعد عوض 50 ألف جنيه قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وكواليس اليوم عن "الخناقة" التى نشبت بين رمضان صبحى ومسعد عوض، وقت كانا لاعبين بالفريق، قبل مباراة الزمالك، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

شهد معسكر الأهلى لمباراة القمة 111 أمام الزمالك، مشادة عنيفة بين ثنائى الفريق رمضان صبحى ومسعد عوض خلال المران وأمام مرأى ومسمع من الجميع، وتدخل سيد عبد الحفيظ لتهدئة الأمر لكن فى نفس الوقت قرر معاقبة كلاهما بغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه وتم إبلاغهما بالعقوبة أمام زملائهم،بل إن عبد العزيز عبد الشافى هدد وقتها باستبعادهما من حساباته تماما إذا تكرر الأمر مرة أخرى.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والذى كان فى نفس المنصب وقتها أن رمضان صبحى ومسعد عوض لم يتشابكا بالأيدى، ولكن مجرد مشادة كلامية بينهما، موضحا أن الجهاز الفنى قرر توقيع عقوبة عبارة عن غرامة عليهما ، خاصة أن المشادة الكلامية نشبت فى حضور الجهاز الفنى، الذى كان يجب احترامه وعدم القيام بمثل تلك الأفعال فى ظل تواجده.

وأَضاف عبد الحفيظ أنه من المقبول أنتلك الأفعال تحدث بين اللاعبين، لكن من غير المقبول نهائياً أن تعلو الأصوات فى ظل وجود الجهاز الفنى، الذى له هيبته واحترامه، لذلك تم توقيع عقوبة عليهما.. وبعد مرور 10 دقائق فقط اعتذر اللاعبان للجهاز ولبعضهما البعض، وعادت الأمور بشكل طبيعى".