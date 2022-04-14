الحضري: 21 مباراة في 6 أشهر.. لم يتعرض منتخب آخر لهذا الضغط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أكد عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر السابق، أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قدم كل شيء في الفترة الماضية.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لقناة الرأي القطرية: "خضنا مع منتخب مصر 21 مباراة في 6 أشهر فقط، لا أعتقد أن هناك منتخب بالعالم لعب كل هذه المباريات من قبل في نفس الفترة القصيرة".

وأضاف: "واجهنا كل منتخبات التصنيف الأول وحققنا الفوز عليهم كوت ديفوار، والمغرب والكاميرون، بالطبع حالفنا الحظ في أكثر من مباراة، ولكن عاندنا أمام السنغال".

وعن أزمة محمد صلاح لاعب منتخب مصر في السنغال قال الحضري: " صلاح أيقونة والعالم كله يحترمه، كل يقاتل من أجل تحقيق كأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم للمنافسة على أفضل لاعب في العالم، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا، وما حدث معه في السنغال من ألفاظ خارجه وعنصرية لا يليق بإسمه وبإسم منتخب مصر".

وفي سياق أخر أكد الحضري: "رغم مشاكلي مع مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي الأسبق، أحب أشكره عن كل ما قدمه لي، وبدونه لم أكن أفضل حارس مرمى في أفريقيا

واختتم الحضري تصريحاته قائلًا: "تحدث مع مانويل جوزيه قبل اعتزالي كرة القدم وطالبني بالاعتزال مؤكدًا أنني حققت كل شيء في كرة القدم وتوجت بالكثير من البطولات وبالفعل بعد مرور أقل من شهرين قررت الاعتزال".