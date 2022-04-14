الدوريات الكبرى في أوروبا.. صراعات مُحتدمة.. و3 أبطال يقتربون من الحسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

اقتربت مرحلة الحسم في الدوريات الأوروببة الكبرى مع دخولنا في الأمتار الأخيرة للموسم الحالي "2021-2022"، حيث لم يتبق سوى جولات قليلة لمعرفة أبطال الـ"بيج 5".

ولازالت المنافسة مُحتدمة على صدارة بعض الدوريات الكبرى ويأتي في مقدمتها الدوري الإنجليزي، بينما اقتربت دوريات أخرى من حسم اللقب.

ويستعرض "الخليج 365" في هذا التقرير موقف المنافسة على صدارة الدوريات الأوروبية الكبرى.

الدوري الإنجليزي.. صراع سيتي وليفربول

في البريميرليج، لايزال الصراع قائماً بين مانشستر سيتي وليفربول على الصدارة بعدما انحصرت المنافسة بين الفريقين هذا الموسم.

ولم يتبق سوى 7 جولات من أجل حسم معركة سيتي والريدز على لقب الدوري الإنجليزي بعد أن تعادلا الفريقان بنتيجة 2-2 في الجولة الماضية من المسابقة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 74 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الوصافة بـ73 نقطة.

ولن مهمة الريدز سهلة في تحقيق لقب البريميرليج بسبب قوة المباريات المتبقية له، حيث سيواجه مانشستر يونايتد وإيفرتون وتوتنهام ونيوكاسل وأستون فيلا وساوثهامبتون وولفرهامبتون.

بينما سيخوض سيتي مواجهاته المتبقية ضد وولفرهامبتون وبرايتون وواتفورد وليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد ووست هام وأستون فيلا.

الدوري الإسباني.. الريال يقترب من التتويج

وفي إسبانيا، يسير نادي ريال مدريد بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الليجا في ظل النتائج المميزة التي حققها هذا الموسم.

ويتصدر الريال جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة بعد مرور 31 جولة ويبتعد عن أقرب منافسيه برشلونة بـ12 نقطة والذي يحتل مركز الوصيف بـ60 نقطة وله لقاء مؤجل.

ويحتاج الملكي في الجولات السبع المقبلة لحصد 13 نقطة من أصل 21 نقطة متبقية من أجل التتويج رسمياً بلقب الدوري الإسباني بغض النظر عن نتائج منافسيه.

ولن يكون طريق ريال مدريد مفروشاً بالورود، حيث من ضمن مبارياته المتبقية ستكون أمام إشبيلية وأوساسونا وإسبانيول وأتلتيكو مدريد.

الدوري الإيطالي.. صراع رباعي في المقدمة

الدوري الإيطالي يعد من أبرز الدوريات المُشتعلة في أوروبا هذا الموسم والذي يتنافس على صدارته الرباعي ميلان وإنتر ميلان ونابولي ويوفنتوس.

وسيمتد صراع الكالتشيو إلى الجولة الأخيرة في ظل تقارب النقاط بين المتنافسين الأربعة بعد مرور 32 جولة.

ويتصدر ميلان جدول الترتيب برصيد 68 نقطة ويليه الإنتر في مركز الوصيف بـ66 نقطة ويمتلك فرصة اعتلاء الصدارة خاصة وأنه يمتلك مباراة مؤجلة وبفارق الأهداف عن نابولي صاحب المركز الثالث.

ورغم أن يوفنتوس يحتل المركز الرابع إلا أنه ليس بعيداً عن المنافسة أيضا، حيث يمتلك في جعبته 62 نقطة.

الدوري الفرنسي.. باريس على أعتاب الحسم

في الدوري الفرنسي، الأمور تبدو شبه محسومة لصالح باريس سان جيرمان والذي يسعى لاستعادة اللقب بعد خسارته في الموسم الماضي.

ويبتعد سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي برصيد 71 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الوصيف مارسيليا وذلك بعد مرور 31 جولة.

ما يحتاجه الفريق الباريسي هو الفوز في ثلاث جولات قادمة والبداية ستكون مع لقاء مارسيليا يوم الأحد المقبل من أجل حسم لقب الدوري الفرنسي رسمياً.

الدوري الألماني.. البايرن يستهدف اللقب العاشر على التوالي

وفي البوندسليجا، يسير بايرن ميونخ بخطى ثابتة نحو التتويج باللقب العاشر له على التوالي بعدما نجح في الحفاظ على الصدارة حتى الآن رغم المنافسة مع بوروسيا دورتموند.

ويتصدر البايرن جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 69 نقطة بعد مرور 29 جولة، ويليه دورتموند وصيفاً بـ60 نقطة.

ومع تبقي 5 جولات على النهاية، سيحتاج العملاق البافاري إلى الفوز في المباراتين القادمتين أمام أرمينيا بيليفيلد ودورتموند من أجل التتويج رسمياً باللقب.