تعرف على أرقام الرجاء في إفريقيا قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - يدخل النادي الأهلي يوم السبت القادم مواجهة حاسمة، أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في إطار مباريات الذهاب، للدور نربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الرجاء في آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، في السوبر الإفريقي الذي أقيم في قطر على أرضية ملعب أحمد بن علي بركلات الترجيح.

ويأمل الأهلي في التتويج بكأس دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، والحادية عشر في تاريخه.

ونرصد لكم خلال السطور التالية أبرز أرقام الرجاء هذا الموسم قبل مواجهة الأهلي:

لعب الرجاء هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا 8 مباريات حتى الآن، حقق الفوز في 7، وهزم في مباراة، ولم يتعادل في أي لقاء.

وبدأ الرجاء مشواره الإفريقي هذا الموسم أمام اويلرز الليبيري وانتصر عليه بهدفين نظيفين ذهابا وإيابا.

ثم انتقل الرجاء إلى دور المجموعات وأوقعته القرعة في مجموعة تضم كلا من أمازولو الجنوب أفريقي ووفاق سطيف الجزائري وحوريا الغينى.

وحقق الفريق المغربي نتائج جيدة في دور المجموعات حيث جمع 15 نقطة من 5 مباريات فاز بها وهزم في مباراة وحيده.

فاز الرجاء على أمازولو الجنوب أفريقي في الذهاب والأياب حيث حقق الفوز 1-0 في المغرب وفاز 2-0 خارج ملعبه.

واستمر تفوق الفريق المغربي في دور المجموعات وفاز ذهابا وإيابا أيضا على وفاق سطيف الجزائري بهدف نظيف في المباراتين.

وأكمل الرجاء مبارياته في دور المجموعات بفوز على حوريا الغينى بهدف نظيف في المغرب، وهزم الهزيمة الأولى له في دوري الأبطال في غينيا بنتيجة 2-1.

خلال الـ8 لقاءات سجل لاعبوا الرجاء 11 هدف، بينما استقبل الفريق هدفان، وخرج في سبع مباريات بشباك نظيفة أي أنه لم يستقبل أي هدف على ملعبه في المغرب.

ويتصدر محسن متولي، وحميد أحداد لاعب الزمالك السابق، ومحمود بنحليب الذي ترك النادي، صدارة هدافي الفريق في دوري الأبطال برصيد هدفين لكل لاعب.