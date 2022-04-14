خاص.. أزمة في المصري.. بيراميدز بدأت مفاوضاته مع الشعباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر بالنادي المصري، أن إدارة نادي بيراميدز، فتحت خطوط اتصال مع التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق البورسعيدي.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لمصراوي، أن مفاوضات إدارة بيراميدزمع الشعباني تسببت في أزمة داخل النادي، نافيا أن يكون هناك أزمة حول مستحقات المدرب بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وأكمل: "جميع اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم وفقا لخريطة تعاقد كل لاعب مع الفريق".

وتابع المصدر: "الشعباني لم يخبرنا بمفاوضات بيراميدز معه، ونتمسك ببقائه مع الفريق".

وتأهل المصري وبيراميدز إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، حيث يواجه الفريق البورسعيدي منافسه نهضة بركان المغربي، فيما يلتقي بيراميدز أمام مازيمبي.

ومن المقرر أن يترك إيهاب جلال المهمة الفنية لقيادة بيراميدزبعد مباراتي بيراميدز، لتولي قيادة المنتخب المصري، فيما يبحث فريق بيراميدز عن مديرفني بديل.

يذكر أن عقد الشعباني يمتد لنهاية الموسم الجاري مع المصري، بعقد قيمته 60 ألف دولار شهريا، فيما يتضمن شرطا جزائيا قيمته 3 أشهر من راتبه، وهو ما يعادل 180 ألف دولار.