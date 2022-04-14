فنربخشة يخطط للتعاقد مع يواكيم لوف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ذكرت تقارير صحفية في تركيا اليوم الخميس أن نادي فنربخشة يخطط للتعاقد مع المدرب السابق لمنتخب ألمانيا يواكيم لوف ليحل مكان المدرب الحالي إسماعيل كارتال.

وأكد علي كوك رئيس نادي فنربخشة إجراء محادثات مع لوف في وقت سابق من الشهر الجاري، لكن دون حدوث جديد في هذا الملف، بحسب ما قاله متحدث بأسم النادي التركي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس.

وذكرت محطة "هابر جلوبال" أمس الأربعاء أن فنربخشة لم يفقد الأمل في التعاقد مع لوف، استنادا إلى مصادر في النادي التركي، مشيرة إلى أن ، المدرب الألماني يبقى أولوية للنادي.

وأشارت صحيفة "فوتوماك" إلى أن فنربخشة دخل على مدار أسبوع في مفاوضات مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، بعد إجراء محادثات طويلة مع لوف.

وتولى لوف تدرب فنربخشة في موسم 1998 /1999 كما سبق له العمل مع اضنة سبور التركي.

وتوج لوف مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014 لكن بعد فترة تراجعت نتائج وخرجت الماكينات من دور المجموعات في مونديال روسيا 2018.

ورحل لوف عن تدريب منتخب ألمانيا عقب الخروج من دور الستة عشر ليورو 2020 على يد إنجلترا، وخلفه هانسي فليك المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، في تدريب الماكينات.