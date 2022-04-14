اتحاد الكرة يرد على تصريحات كارتيرون بشأن تدريب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر سلامة:
علق اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على تقارير تدريب كارتيرون للمنتخب.
وقال مشهور في تصريحات تلفزيونية عبر "قناة أون تايم سبورتس":"لم يحدث من قريب أو من بعيد أننا تواصلنا مع كارتيرون لتدريب المنتخب، وكل هذة الأخبار لتلميع المدرب".
وأضاف مشهور:"حازم إمام ومحمد بركات وخالد الدرندلي طلبوا مدرب أجنبي، ولكن ساندوا رأي الأغلبية في النهاية بتعيين إيهاب جلال".
وأكمل مشهور:"هناك مدرب أحمال فرنسي في الجهاز الفني الجديد يعمل في المغرب حاليا، بالإضافة إلى محمد شوقي وعصام الحضري".