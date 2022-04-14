اتحاد الكرة يرد على تصريحات كارتيرون بشأن تدريب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر سلامة:

علق اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على تقارير تدريب كارتيرون للمنتخب.

وقال مشهور في تصريحات تلفزيونية عبر "قناة أون تايم سبورتس":"لم يحدث من قريب أو من بعيد أننا تواصلنا مع كارتيرون لتدريب المنتخب، وكل هذة الأخبار لتلميع المدرب".

وأضاف مشهور:"حازم إمام ومحمد بركات وخالد الدرندلي طلبوا مدرب أجنبي، ولكن ساندوا رأي الأغلبية في النهاية بتعيين إيهاب جلال".

وأكمل مشهور:"هناك مدرب أحمال فرنسي في الجهاز الفني الجديد يعمل في المغرب حاليا، بالإضافة إلى محمد شوقي وعصام الحضري".

وكان كارتيرون صرح بأنه رفض عرضا لتدريب المنتخب المصري.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا