وفاة قائد كولومبيا وريال مدريد السابق متأثرا بحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب ا:

توفى فريدي رينكون القائد السابق لمنتخب كولومبيا لكرة القدم مساء الأربعاء عن عمر ناهز 55 عاما بعد تعرضه لإصابات بالغة في الرأس خلال حادث تصادم في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وذكر المستشفى الذي توفى فيه رينكون "نأسف بشدة على هذا الأمر الحساس، ونقدم تعازينا إلى العائلة والأصدقاء والأقارب والمشجعين".

ووقع الحادث يوم الاثنين الماضي عندما اصطدمت حافلة بسيارة رينكون في مدينة كالي الكولومبية.

كما أكد الاتحاد الكولومبي لكرة القدم نبأ وفاة رينكون ، وذكر في بيان "الاتحاد الكولومبي لكرة القدم يأسف بشدة على وفاة فريدي إيزيبيو رينكون فالنسيا ، ويبعث برسالة دعم وتشجيع لعائلته وأصدقائه وأقاربه في هذه الأوقات الصعبة".

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "خالص تعازينا لأحبائه وزملائه السابقين وجماهير الأندية التي لعب بقميصها وللمنتخب الكولومبي الذي مثله في ثلاث نسخ لكأس العالم".

وسجل رينكون 17 هدفا خلال 84 مباراة مع منتخب كولومبيا وشارك في ثلاث نسخ لكأس العالم في أعوام 1990 و1994 و1998، واشتهر بشخصيته القيادية وحمل شارة قيادة الكثير من الفرق التي ارتدى قميصها.

ويعتبر الهدف الأشهر لرينكون، ذلك الذي سجله في الوقت بدل الضائع في دور المجموعات من مونديال 1990 في شباك ألمانيا الغربية ، لينقذ بلاده من الخروج المبكر.

ولعب رينكون في صفوف عدة أندية برازيلية من بينها بالميراس وسانتوس وكورينثيانز ، حيث أصبح أحد أساطير كورينثيانز وفاز معه بلقب الدوري مرتين في 1998 و1999 وكذلك كأس العالم للأندية عام 2000، وكذلك لعب في صفوف ريال مدريد.