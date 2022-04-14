بالمواعيد والقنوات الناقلة.. بداية الجولة الـ14 للدوري المصري.. وبرشلونة يستضيف فرانكفورت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشهد اليوم الخميس عدد من المباريات في الدوري المصري الممتاز، وختام مرحلة الإياب بالدور ربع النهائي لبطولتي الدوري ودوري المؤتمر الأوروبي، واكتمال عقد المتأهلين إلى نصف النهائي.

ويسعى برشلونة الإسباني تحقيق الفوز على نظيره آينتراخت فرانكفورت الهولندي في إياب ربع النهائي من الدوري الأوروبي في ملعب الكامب نو، بعد أن انتهت نتيجة مباريات الذهاب بالتعادل 1-1.

الخليج 365 يستعرض فيما يلي جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري:

09:30 المقاولون العرب × مصر للمقاصة.. ON Time Sports 3

09:30 طلائع الجيش × إنبي.. ON Time Sports 2

09:30 البنك الأهلي × الاتحاد السكندري.. ON Time Sports 1

دوري أبطال أسيا:

10:15 التعاون × سباهان اصفهان.. Abu Dhabi Sports 1

الدوري الأوروبي:

06:45 أتلانتا × لايبزيج.. beIN Sports 2 HD Premium

09:00 برشلونة × آينتراخت فرانكفورت.. beIN Sports 1 HD Premium

09:00 ليون × وست هام يونايتد.. beIN Sports 2 HD Premium

09:00 جلاسكو رينجرز × سبورتينج براجا.. beIN Sports 3 HD Premium

دوري المؤتمر الأوروبي:

06:45 بي إس في آيندهوفن × ليستر سيتي.. beIN Sports 1 HD Premium

09:00 سلافيا براج × فينورد روتردام.. beIN Sports HD 2 English

09:00 باوك سالونيكا × مارسيليا.. beIN Sports HD Xtra 2

09:00 روما × بودو/جليمت.. beIN Sports HD Xtra 1