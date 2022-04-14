تقرير: ضربة قوية لمانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سليمان غريب:

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الغيابات المحتملة في صفوف مانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد والمقرر إقامتها في دوري أبطال أوروبا.

وضرب مانشستر سيتي موعداً مع ريال مدريد في قمة نارية بين الفريقين ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" فإن كايل ووكر وكيفين دي بروين غادرا مباراة مانشستر سيتي أمام أتلتيكو مدريد الليلة الماضية في إياب ربع نهائي دوري الأبطال بسبب الإصابة.

وأضافت أن الثنائي قد يغيب عن ذهاب نصف النهائي ضد ريال مدريد في القمة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

وغادر دي بروين مواجهة اتلتيكو مدريد، أمس الأربعاء، مصابًا في الدقيقة 65 وترك مكانه لرحيم سترلينج، وتشير التقارير إلى أن إصابته ليست بسيطة.

كما اضطر كايل ووكر أيضا إلى مغادرة المباراة، حيث أُصيب في كاحله ولم يتمكن من الاستمرار في الملعب.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن جواو كانسيلو سيغيب عن مباراة الذهاب في نصف النهائي بسبب الإيقاف وتراكم البطاقات الصفراء.

وتأهل سيتي إلى نصف نهائي التشامبيونزليج عقب الإطاحة بنظيره أتلتيكو مدريد بفوزه ذهاباً بهدف دون رد، وتعادل سلبياً في لقاء الإياب.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع ريال مدريد في لقاء الذهاب بنصف نهائي دوري الأبطال يوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري، بينما ستقام مباراة الإياب في 4 مايو المقبل.