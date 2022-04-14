شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والرجاء المغربى فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى مباراة قوية وصعبة عندما يواجه نظيره الرجاء المغربى، فى العاشرة مساء السبت المقبل على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات فى ذهاب الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تعديل موعد مباراة الاهلى والرجاء المغربي المقرر إقامتها السبت المقبل لتقام فى العاشرة مساء بدلا من التاسعة كما كان مقررا من قبل.

موعد مباراة العودة بين الاهلي والرجاء المغربى

أعلن كاف عن إقامة مباراة الذهاب بين الأهلى والرجاء المغربى يوم السبت الموافق 16 أبريل من عام 2022، فى تمام الساعة العاشرة مساء بدلاً من التاسعة مساء على أن تقام مباراة الإياب يوم 22 أبريل على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

صلاح محسن يشارك فى التدريبات

انتظم صلاح محسن، مهاجم الفريق الأهلى، فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن اللاعب شارك فى التدريبات الجماعية للفريق، وبات جاهزًا وفقًا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، موضحا أن صلاح محسن انتهى من مراحل التأهيل البدنى والطبى اللازمة بعد جراحة تثبيت مشطية القدم التي خضع لها اللاعب.

وشارك صلاح محسن فى الفقرات التدريبية كاملة، وذلك بعد تعافيه من الإصابة وانتهاء مرحلة التأهيل التى خضع لها اللاعب بشكل منفرد خلال الفترة الماضية.

الأهلى يستعيد 5 لاعبين قبل مباراة الرجاء تشهد مباراة الأهلي والرجاء عودة 5 لاعبين لقائمة المارد الأحمر بعد تماثلهم للشفاء، فقد استعاد الأهلى جهود ثلاثى الفريق "حمدى فتحى وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد" بعدما خرجوا من قائمة مباراة المصرى الأخيرة التى خسرها الأهلى بهدف نظيف فى الدورى للإصابات البسيطة، وشارك الثلاثى فى مران الفريق، الأحد، لتتأكد جاهزيتهم للمشاركة فى مباراة الرجاء المرتقبة، حسب رؤية الجهاز الفنى. موسيمانى يحاضر اللاعبين بالفيديو موسيمانى يحاضر اللاعبين بالفيديو عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعى للفريق الأحمر أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. وحرص المدير الفنى على شرح بعض النقاط الفنية للاعبين خلال المحاضرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الرجاء المغربي.

حكم مباراة الاهلي والرجاء المغربي

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إسناد مباراة الذهاب بين الاهلي والرجاء المغربي للحكم الكونغولي جان جاك ندالا.

20 ألف مشجع يحضرون مباراة الاهلي والرجاء

حصل الأهلى على موافقة الأمن بحضور 20 ألف مشجع فى مباراة الرجاء المغربي السبت وجاءت موافقة الجهات الأمنية على هامش الاجتماع الأمني للمباراة بواقع 9 آلاف مشجع فى الدرجة التالتة شمال، ومثلهم فى الدرجة الثالثة يمين، وألفى مشجع فى الدرجة الأولى، مع العلم أنه تم غلق مدرجات الدرجة الثانية بسبب أعمال الصيانة.