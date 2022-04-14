شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسير إيهاب جلال على درب كيروش فى منح الفرصة للوجوه الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد المصرى لكرة القدم مهمة تدريب المنتخب للمدرب إيهاب جلال المدير الفنى لبيراميدز، خلفاً للبرتغالى كارلوس كيروش الذى رحل مؤخراً عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق فى التأهل لكأس العالم 2022.

ويعد إيهاب جلال من المدربين المخضرمين فى الدورى المصرى بعدما تولى تدريب 9 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبى تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، وقدم أكثر من لاعب مغمور أصبحوا حاليا من نجوم الكرة المصرية مثل أحمد الشيخ وحسين الشحات وهشام محمد وغيرهم الكثير.

ويترقب العديد من اللاعبين قيادة إيهاب إيهاب جلال للمنتخب من أجل الحصول على فرصة المشاركة مع الفراعنة، أمثال إبراهيم عادل وأحمد عبد القادر وأحمد رفعت وغيرهم.

كيروش والوجوه الجديدة

وينتظر الكثيرون أن يسير إيهاب جلال على درب الراحل كيروش الذى منح الفرصة لـ13 لاعباً ارتدوا قميص منتخب مصر الأول لأول مرة، بجانب استعانته بـ46 لاعبا على مدار 20 مباراة قاد فيها الفراعنة.

وجاءت قائمة اللاعبين الجدد فى عهد كيروش كالتالى:

أكرم توفيق أمام ليبيريا

عمر مرموش أمام ليبيا

محمد حمدى أمام الجابون

إمام عاشور أمام الجابون

أحمد ياسين أمام الجابون

أحمد رفعت أمام لبنان

أسامة فيصل أمام لبنان

عمر كمال عبد الواحد أمام لبنان

حسين فيصل أمام السودان

مروان داوود أمام السودان

محمد عبد المنعم أمام الأردن

محمد صبحى أمام المغرب

ياسر إبراهيم أمام السنغال