شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يعود للأهلى بعد غياب 177 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد صلاح محسن مهاجم الأهلى للمشاركة فى التدريبات الجماعية، ليعلن جاهزيته للمشاركة فى المباريات الرسمية، بعد غياب طويل منذ بداية الموسم، بعدما واجه اللاعب سوء حظ عقب تعرضه لإصابة فى القدم وإصابة عضلية أبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

وعاد صلاح محسن للمشاركة فى تدريبات الأهلى الجماعية ويستعد للمشاركة فى المباريات لأول مرة هذا الموسم بعدما تعرض لإصابة بشرخ إجهادى فى القدم يوم 19 أكتوبر من العام الماضى، أى منذ نحو 177 يوما، واحتاجت قرابة 3 أسابيع للتعافى من الإصابة قبل أن يعود ويشارك فى التدريبات الجماعية مرة أخرى، ليتعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى منتصف ديسمبر الماضى.

وتعافى صلاح محسن من الإصابة العضلة ليكون جاهزا للمشاركة فى المباريات وكانت أول مشاركة رسمية فى الموسم الحالى بمباراة الجونة فى افتتاح بطولة كأس الرابطة، ليتعرض لإصابة جديدة بشرخ فى مشطية القدم استلزمت إجراءه عملية جراحية وغاب لأكثر من شهرين عن الملاعب قبل أن يعلن جاهزيته الفنية عقب التعافي منها والانتظام في التدريبات.

ولم يشارك صلاح محسن فى أى مباراة رسمية لفريقه فى بطولات الدورى أو دورى أبطال أفريقيا أو كأس العالم أو السوبر الأفريقى للموسم الحالى بسبب الإصابات التى لازمته من بداية الموسم الحالى.

ويستعد الأهلى لمواجهة الرجاء المغربى يوم السبت المقبل على استاد الأهلى والسلام فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.