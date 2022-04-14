شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يضع شرطين لاستقدام حكام أجانب لمباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الحكام بالتنسيق مع اتحاد الكرة على استقدام حكام أجانب لأى فريق فى الدورى الممتاز يرغب فى ذلك بشرطين، الأول دفع 35 ألف دولار للجبلاية بسبب تقنية VAR إلى جانب إبلاغ اتحاد الكرة قبلها بخمسة عشر يوما باستقدام حكام أجانب من أجل مخاطبة الاتحادات قبلها بفترة بهذا الأمر.

وطلب النادى الأهلى من اتحاد الكرة فى خطاب رسمى أمس استقدام حكام أجانب لجميع مبارياته المقبلة فى الدورى.

وكشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة التحكيم فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن نسبة قليلة من الإعلام هى التى تشعل التعصب بين الجماهير وتهاجم الحكام بشكل شرس ورد عبد الفتاح على بيان الأهلى: "ممنوع بحسب القانون والبروتوكول استماع أى ناد لتسجيلات محادثات الحكام مع غرفة الفيديو فى المباريات".

وواصل رئيس لجنة الحكام: "أفضل محاضر حكام فى العالم أحضرناه لمحاضرة الحكام من أجل تطوير مستواهم، وتواصلنا مع ماسيمو بوساكا وكولينا من أجل الحضور لمحاضرة الحكام وتطوير مستوى التحكيم المصرى".