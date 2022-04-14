شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لخوص مباراته المقبلة فى بطولة الدورى أمام الاتحاد السكندرى فى إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع الاتحاد السكندرى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 أبريل الجارى، فى التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ترتيب الزمالك والاتحاد فى جدول الدورى

يدخل الزمالك المباراة متصدرا قمة ترتيب الدورى المصرى برصيد 32 نقطة، بعد أن خاض 14 مباراة، فاز فى 10 مباريات وتعادل وخسر مثلها، فى المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة، بالفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 5 والخسارة فى مثلها.

نتيجة الزمالك فى المباراة السابقة بالدورى

وتعادل فريق الزمالك سلبيًا مع نظيره فاركو، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحصد كل منهما نقطة واحدة.