شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسى دولية (13)..أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، في انتزاع مناصب عالمية في الاتحاد الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها في الجلوس على أعلى الكراسي وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، ما جعل أسمائهم تلمع في هذه الاتحادات، وتساهم أيضا في تطوير اللعبة بمصر وتساهم في استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية ما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية في العالم.

بطل الحلقة الثالثة عشر من سلسلة رياضيون مصريون على كراسي دولية، هو اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية "الأوكسا"، والذى يشغل حاليا منصب رئيس الاتحادات المصري والعربي والإفريقي الثلاثي "الترايثلون" إضافة إلى رئاسته لمنصب رئيس الكونفدرالية الإفريقية "الأوكسا"

الاوكسا اتحاد عمره 35 سنة ، ورئيسه يتعامل مع وزراء الرياضة الافارقة ، في الملفات التي تخص الاتحادات الافريقية بمختلف اللعبات ، وحين تولى اللواء أحمد الفولي ، رئيس الاتحاد الافريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي ، سعى لاستقلال الاوكسا بالحصول على أول مقر مستقل في ياوندي بالكاميرون .

الأوكسا دورها ، ان توفر المناخ المحايد للجميع بشأن اي لعبة ، الملاعب ، التحكيم ، الكشف عن المنشطات ، المشاركات ، ونتدخل في حالة وجود اي ازمة او طعن من خلال لجنة مشكلة ، ولدينا مسؤولية اجتماعية ايضا ، بتعظيم دور الرياضة ، وهنا يأتي توصيف الرياضة القوي السياسية الناعمة.

عمل ناصر على استقلالية الاوكسا ، بتوفير مقر مستقر في الكاميرون ، وقمنا بعمل مقر اخر في مصر وفقا لاتفاق الجمعية العمومية ، خاصة بضرورة توفير مقر بحسب جنسية رئيس الاتحاد ومن الممكن ان نخصص مقر في اكثر من دولة افريقية ، تخفيفا لمشقة السفر بين الدول الافريقية.