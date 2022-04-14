الامارات | الشرطة تتدخل لمنع اعتداء 4 من لاعبي أتلتيكو على بعض نجوم سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تتدخل لمنع اعتداء 4 من لاعبي أتلتيكو على بعض نجوم سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن أربعة على الأقل من لاعبي أتلتيكو مدريد حاولوا الاعتداء على بعض لاعبي مان سيتي بعد صافرة نهاية المباراة المثيرة بين الفريقين في إياب ربع نهائي أبطال أوروبا أمس على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية. وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل السلبي، ليمر مان سيتي إلى نصف النهائي مستفيدا من الفوز ذهابا بهدف لصفر.

وقالت الصحيفة إن الشرطة الإسبانية اضطرت للتدخل لمنع تفاقم الوضع في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس. وكانت المباراة قد شهدت توترا كبيرا بين الفريقين، واحتسب فيها نحو 10 دقائق بدل وقت ضائع، كما شهدت حالة طرد للاعب أتلتيكو البرازيلي فيليبي، وعددا كبيرا من البطاقات الصفراء. وكان عدد من لاعبي الفريقين اشتبكوا قبل نهاية المباراة، ثم استمر الامر بعد ختامها.

وقالت الصحيفة إن لاعب أتلتيكو مدريد سافيتش قام بدفع لاعب سيتي غريليتش بعد المباراة، وحاول "نطح" أيضا رحيم سترلينغ. وأظهرت لقطات فيديو نشرها موقع "أر إم سي" محاولة عدد من لاعبي سيتي حماية غريليتش من محاولة الاعتداء عليه من قبل بعض لاعبي أتلتيكو، وخاصة الكرواتي فيرساليكو، والذي سعى أيضا للاعتداء على لاعب سيتي الإسباني إيمريك لابورت. وتعرض العديد من لاعبي سيتي لاستفزازات كبيرة طوال مجريات المباراة، وقال نجم مان يونايتد السابق ريو فيردناند، إن الطريقة التي صمد بها سيتي أمام استفزازات لاعبي أتلتيكو، وضغط الجمهور امر يدرس، ويستحق الاستمرار في المسابقة.

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