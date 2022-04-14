الامارات | وفاة نجم ريال مدريد بعد حادث سير خطير

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجم ريال مدريد بعد حادث سير خطير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أطباء في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إن لاعب ريال مدريد وقائد منتخب كولومبيا السابق فريدي رينكون توفي عن 55 عاما متأثرا بجراح خطيرة في الرأس أصيب بها في حادث سير في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وأصيب رينكون عندما اصطدمت السيارة التي كان يقودها بحافلة الاثنين الماضي.

وقال لاوريانو كينتيرو المدير الطبي لمركز إمباناكو الطبي في مدينة كالي حيث كان يعالج رينكون للصحفيين "رغم كل جهود فريقنا توفي فريدي رينكون". وكان رينكون من لاعبي خط الوسط المميزين ولعب مع فريقي سانتا في وأمريكا في كولومبيا كما لعب مع نابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني أيضا. وقاد رينكون فريق كورنثيانز البرازيلي لحصد لقب كأس العالم للأندية لأول مرة في 2000.

وكان الراحل أيضا ضمن الجيل الذهبي لكولومبيا الذي قاد المنتخب إلى نهائيات كأس العالم ثلاث مرات متتالية في 1990 و1994 و1998 إلى جانب لاعبين مثل كارلوس فالديراما وفاوستينو أسبريا. وسجل رينكون 17 هدفا خلال مسيرته الدولية منها هدف في فوز كولومبيا على الأرجنتين 5-صفر بتصفيات كأس العالم في بوينس أيرس عام 1993.

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