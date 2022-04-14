شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على سعر الدولار اليوم في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

انخفض سعر الدولار اليوم في السودان خلال مستهل تعاملات الخميس لدى السوق الموازية (السوداء)، فيما استقر سعره لدى بنك السودان المركزي.



ويئن السودان تحت وطأة أزمة اقتصادية منذ ما قبل الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة عام 2019.

واستقطبت الحكومة الانتقالية مساعدات دولية بمليارات الدولارات، لكن ذلك توقف ما دفع السودان إلى حافة هاوية الانهيار الاقتصادي.

وارتفعت الأسعار بفعل خفض قيمة العملة وتبني إصلاحات في منظومة الدعم، ففي العاصمة الخرطوم، زاد سعر رغيف الخبز الصغير من جنيهين سودانيين قبل عامين إلى نحو 50 جنيها (0.11 دولار) اليوم، مع أن حجمه آخذ في التناقص.

وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن نحو 87% من القمح الذي يستورده السودان يأتي من روسيا وأوكرانيا، مما يجعله من أكثر دول العالم العربي تأثرا بالحرب في أوكرانيا.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أنه في 2021، كان 56% من سكان السودان البالغ عددهم 44 مليونا يعيشون على أقل من 3.20 دولار، أي حوالي ألفي جنيه سوداني، في اليوم ارتفاعا من 43% في 2009.

ويقول الخبراء إن التضخم البالغ 263.16% في شهر مارس/آذار الماضي يحول دون استطاعة المزارعين تحمل تكاليف المستلزمات التي تشمل البذور والأسمدة والوقود. وهناك أيضا اضطرابات آخذة في التزايد ببعض المناطق الزراعية المهمة، وتشح الأمطار في بعض الأماكن بينما تهطل بغزارة في أخرى.

استقر سعر الدولار اليوم الخميس في السودان لدى البنك المركزي عند مستوى 445.39 جنيه للشراء، و448.73 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل 570 جنيها مقابل 575 جنيها في ختام تداولات أمس الأربعاء.

سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 484.56 جنيه للشراء، و488.19 جنيه للبيع.

وقفز سعر اليورو صباح اليوم في السودان خلال مستهل تعاملات الخميس لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 630 جنيها مقابل 610 جنيهات في ختام تداولات أمس الأربعاء.

وفي بنك السودان المركزي جاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 588.68 جنيه للشراء، و593.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس في السودان لدى السوق الموازية (السوداء) عند 650 جنيها.

سجل الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 118.71 جنيه للشراء، و119.60 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم الخميس على مستواه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 150 جنيها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك السودان المركزي نحو 121.26 جنيه للشراء، و122.17 جنيه للبيع.

ولدى السوق الموازية (السوداء) استقر سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 158 جنيها، وهو السعر نفسه عند إغلاق تداولات أمس الأربعاء.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في السودان لدى بنك السودان المركزي نحو 1458.88 جنيه للشراء، و1469.83 جنيه للبيع.