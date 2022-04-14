ربيع ياسين يرحب بتولي قيادة المنتخب ويؤكد: واجب وطني

الشارقة - اميمة ياسر - رحب ربيع ياسين، نجم منتخب مصر والأهلي الأسبق، بتولي قيادة المنتخب الأولمبي المصري خلال الفترة المقبلة، خلفا لشوقي غريب، الذي تمت إقالته منذ شهرين.

وقال ياسين في تصريحات تلفزيونية في برنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "حتى الآن لم يحدث أي اتصال معي من أجل التفاوض على تولي قيادة المنتخب الأولمبي المصري".

وتابع: "لقد قدمت للكرة المرية العديد من الأجيال الصاعدة، والجيل الحالي للمنتخب الأولمبي قمت بالإشراف على تدريبه في فترة من الفترات خلال مراحل الناشئين".

وأتم: "سأقبل بالطبع مهمة تدريب المنتتخب الأولمبي، لا يوجد أحد من الممكن أن يرفض التواجد مع منتخب مصري، إنه واجب وطني".