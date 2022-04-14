شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا يعرض نفسه لتدريب بيراميدز خلفا لإيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة، من بعض الوسطاء عرض اسمه على مسئولى بيراميدو لتولى مسئولية قيادة الفريق السماوى فى المرحلة المقبلة، خلفا لإيهاب جلال الذى سيرحل عقب مباراتى مازيمبى بالكونفدرالية لتدريب منتخب مصر الأول.

ويرغب فينجادا فى البقاء فى مصر وعدم العودة إلى بلاده، خاصة أن ابنته تعيش فى مصر مع زوجها المصرى، وهو ما يجعله يبحث عن عمل فى مصر ويرفض العودة للبرتغال.

وأعلن اتحاد الكرة مؤخرا توجيه الشكر إلى نيلو فينجادا على الفترة التى قضاها فى الجبلاية، حيث ينتهى عقده مع الجبلاية منتصف مايو المقبل.

ولم يحسم اتحاد الكرة حتى الآن بديل فينجادا وإن كان تم الاستقرار على تعيين مدير فنى وطنى للجبلاية بدلا منه.