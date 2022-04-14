شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين فى الأهلى والرجاء قبل ربع نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادى الأهلى تحدياً جديداً عندما يلتقى بنظيره الرجاء المغربى، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى تمام العاشرة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يسعى المارد الأحمر إلى الحفاظ على اللقب الذى يحمله عن آخر نسختين.

وتصدر المالى أليو ديانج لاعب وسط النادى الأهلى، قائمة أغلى 10 لاعبين فى الأهلى والرجاء قبل اللقاء المرتقب.

الأهلى: 31 مليونا و850 ألف يورو

أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو

محمد الشناوى: 3 ملايين يورو

بيرسي تاو: 3 ملايين يورو

أفشة: 2 مليون و500 ألف يورو

محمد شريف: 2 مليون و500 ألف يورو

الرجاء: 14 مليونا و80 ألف يورو

محمد زريدة: مليون و200 ألف يورو

أنس الزنيتي: مليون و100 ألف يورو

زكرياء الوردى: مليون و100 ألف يورو

مروان هدهودى: مليون يورو

حميد أحداد: 800 ألف يورو



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