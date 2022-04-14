شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يصطدم بمصر المقاصة اليوم فى صراع منطقة الهبوط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل نادى المقاولون العرب فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق مصر المقاصة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.

يدخل المقاولون العرب اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية، بينما سقط المقاصة أمام الزمالك بهدف فى آخر مباراة.

ويحتل المقاولون العرب المباراة فى المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من 13 مباراة، فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 6 لقاءات، سجل 12 هدفا واستقبل 17 هدفا، فى المقابل يحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 9 نقاط من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلوا 15 هدفا.

وطالب محمد عودة المدير الفنى للذئاب من اللاعبين بمواصلة النتائج الجيدة بعد استعادة طريق الانتصارات، بعد دراسة نقاط القوة والضعف فى الفريق الفيومى قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

فى المقابل، طالب تامر مصطفى المدير الفنى للمقاصة لاعبيه بضرورة تحقيق المكسب للخروج من المراكز المتأخرة والتى تؤدى إلى الهبوط، خصوصا أن الفريق يواجه أحد المنافسين له فى هذه المنطقة فى الجدول.