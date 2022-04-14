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قصة صور.. إيهاب جلال فى مهمة استعادة أمجاد الفراعنة

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القاهرة - سامية سيد - يسعى إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر أن يستعيد أمجاد الفراعنة خلال  المرحلة المقبلة بعد توليه مسئولية المنتخب خلفا للبرتغالى كارلوس كيروش فى ظل رغبة مسئولو إتحاد الكرة فى الإعتماد على مدير فنى وطنى.

ويمتلك إيهاب جلال خبرات قوية فى التعامل مع لاعبى الدورى المصرى وسيكون له رؤية ثاقبة فى الاختيارات نظرا لأنه قام بتدريب عدد كبير من نجوم المنتخب  من قبل فى الأندية.

تولى إيهاب جلال صاحب الـ 54 عاما تدريب 9 أندية قبل قيادة المنتخب وهم ،"الزمالك ـ بيراميدز ـ الإسماعيلي ـ المصري ـ إنبي ـ مصر المقاصة ـ أهلي طرابلس ـ كهرباء اسماعيلية ـ تليفونات بني سويف".

حقق إيهاب جلال الفوز خلال مسيرته التدريبية فى 133 مباراة و تعادل فى 67 و خسر 74 لقاء .

 

 

كما أن جلال وصل بفريق مصر المقاصة إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز وتأهل لدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ الفريق .

و يرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفنى الجديد للفراعنة إيهاب جلال فى الصور التالية :

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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