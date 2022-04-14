شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على جاهزية أفشة لمباراة الرجاء المغربي بعد شكوى الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأحمر للمشاركة أساسيا في مباراته القادمة ضد الرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما اشتكى اللاعب من الإجهاد في مران الثلاثاء الماضي، وهو ما دفع الجهاز الفني لإراحته من التدريب الجماعي .

واكتفى محمد مجدي أفشة، بأداء تدريبات استشفاء بدني في «الجيم على هامش مران الثلاثاء الماضي، حيث أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن أفشة أدى تدريبات استشفاء في إطار الحرص علي منحه قدرًا أكبر من الراحة والتخلص من الإجهاد لتجهيزه بشكل مناسب للمباريات.

ويواصل اللاعبين الكبار بالأهلي عقد جلسات مع باقي اللاعبين من أجل تحفيزهم على تقديم أفضل مستوى في مباراة الرجاء المغربي يوم السبت المقبل، لتعويض الأداء الباهت الذي ظهر عليه الفريق الأحمر في مباراته الأخيرة ضد المصري وتلقي أول خسارة بمسابقة الدوري هذا الموسم من أجل مصالحة الجماهير الحمراء الغاضبة من سوء الأداء والنتيجة.

ويحرص اللاعبين الكبار بالأهلي مثل محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وعلي معلول على عقد جلسات متواصلة مع باقي اللاعبين من أجل تحفيزهم معنويا قبل موقعة الرجاء المغربي، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم قبل خوض مباراة الإياب بالمغرب على الصعود إلى نصف النهائي الإفريقي.