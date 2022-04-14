شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار محترف.. حسام غالى يخطف قلوب جماهير هولندا والدورى الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة"، مقولة تنطبق على كل لاعب مصرى نجح فى الوصول للعالمية ووضع اسمه بين الكبار ورفع علم مصر فى المحافل الأوروبية والعالمية، ولم يكن يتخيل أكثر المتفائلين أن الدورى المصرى سيخرج منه لاعب كرة قدم يتألق فى الملاعب العالمية وينافس نجوم العالم.

ونستعرض خلال شهر رمضان مشوار محترف مصرى من الذين رفعوا اسم مصر عالياً فى جميع المحافل الدولية، وسنتحدث فى هذا اليوم عن حسام غالى نجم الأهلى والمنتخب السابق.

بداية حسام غالى

ولد حسام غالي في 15 ديسمبر عام 1981 في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وبدأ مسيرته الكروية في نادي بيلا قبل أن ينضم إلى صفوف النادي الأهلي في مراحل الناشئين قبل أن يتم تصعيده لصفوف الفريق الأول بالنادى الأهلى في عام 2000 واستمر لمدة 3 مواسم قبل أن يلفت أنظار الأندية الأوروبية إليه ليقرر نادي فينورد الهولندي التعاقد مع اللاعب.

الطريق إلى أوروبا

مسيرة حسام غالي في الملاعب الأوروبية بدأها مع فينورد الهولندي عام 2003 واستمر 3 سنوات مع الفريق لعب خلالهم ما يقرب من 49 في بطولة الدوري وسجل 3 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى.

الدورى الإنجليزى

وضعت الأندية الإنجليزية كشافينها على اللاعب المصري مع فينورد وعلى رأسهما أرسنال وتوتنهام، لكن الأخير كان جاد بشكل أكبر ليظفر بخدمات حسام غالي عام 2006.

بداية غالي مع توتنهام كانت قوية للغاية فمنذ أيامه الأولى في فريق العاصمة الإنجليزية نجح فى حجز مقعدًا أساسيًا بتشكيلة الفريق رغم وجود اسماء كبيرة من اللاعبين، لكن بعد موسم أول رائع وفي إحدى المباريات قام المدير الفني مارتن يول مدرب توتنهام، بتغيير حسام غالي، لكن الأخير لم يرضى بالوضع ويقرر إلقاء قميص الفريق في وجه المدير الفني، الذى قرر بعدها عقاب اللاعب ولم يشارك لفترة طويلة وخرج من حساباته ليقرر غالي شد الرحال في تجربة جديدة إلى ديربي كاونتي على سبيل الإعارة.

وتعد فترة غالي مع ديربي كاونتي من أفضل فتراته، حيث ظهر بشكل مميز للغاية لكن الإصابة أنهت مشواره مع الفريق، حيث تعرض لقطع في الرباط المفصلي للركبة ويهبط فريقه إلى الدرجة الأدنى.

الدورى السعودى

انتقل حسام غالي لتجربة أخرى مع نادي النصر السعودي عام 2009، وظهر بشكل مميز لكنه واجه أزمة قوية للغاية عندما قرر الاتحاد السعودي إيقافه لتناوله المنشطات، لكنه لم يستسلم وقرر إرسال العينة إلى أحد المعامل التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم والتي أثبت عدم تعاطيه أي منشطات، ليعود إلى بيته من جديد النادي الأهلي ويقضي 3 سنوات مع الفريق ويحقق لقب دوري الأبطال والكونفدرالية.

العودة إلى أوروبا من جديد

قرر غالي العودة مجددًا إلى الملاعب الأوروبية عبر بوابة ليرس البلجيكي موسم 2013، لكنه لم يستمر طويلا حيث لعب موسم واحد فقط ليعود بعدها مرة أخرى إلى النادي الأهلي والذي استمر معه حتى موسم 2017، لكنه تلقى عرضًا من نادي النصر السعودي لينتقل إليه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لكنها لم تمكن تجربة ناجحة ليعود مجددًا إلى الأهلي لينهي معه مسيرته الكروية.